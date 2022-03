Guerre en Ukraine : la culture russe menacée par le conflit ?

Laurent Hilaire, ex-directeur français de la troupe de ballet du Théâtre Stanislavski, et Marie Mendras, politologue au CNRS et au CERI, évoquent les conséquences de la guerre en Ukraine sur la culture russe.

“Dans le monde de la culture, les Russes sont habitués à vivre les choses un peu en parallèle. La politique n'interfère pas sur la politique artistique et vice versa”, explique Laurent Hilaire, ex-directeur français de la troupe de ballet du Théâtre Stanislavski, à Moscou. Pour lui, le boycott contre les Russes n’est pas la bonne solution. “Ils ont aussi des familles. Comment voulez-vous qu'ils se prononcent ?”, argumente-t-il.

“Je ne pouvais pas rester”

Laurent Hilaire a décidé de quitter la Russie : “Je ne pouvais pas rester, en tant que citoyen, et par rapport à mes valeurs. Rester, c’était cautionner quelque chose”. “Pour les Russes moyens qui ne vivent pas au rythme de l'Occident, la vie devient aussi très difficile car ils vont avoir de moins en moins d'argent pour acheter l'essentiel et vont se replier sur eux-mêmes”, explique de son côté Marie Mendras, politologue au CNRS et au CERI.