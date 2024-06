Guerre en Ukraine : la Cour pénale internationale émet des mandats d'arrêt contre les responsables militaires russes Sergueï Choïgou et Valeriy Guerassimov

La Cour pénale internationale (CPI) a annoncé, mardi 25 juin, avoir émis des mandats d'arrêt contre le chef d'état-major russe Valeriy Guerassimov et l'ancien ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou, limogé par Vladimir Poutine mi-mai. Ils sont tous deux accusés d'être responsables de crimes de guerre consistant à diriger des attaques contre des biens civils et à causer des dommages accidentels excessifs à des civils, ainsi que du crime contre l'humanité d'"actes inhumains", a précisé la CPI dans un communiqué.

