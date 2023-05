Guerre en Ukraine : la contre-offensive ukrainienne se poursuit

Alors que des drones russes ont frappé la ville de Kiev (Ukraine), la contre-offensive ukrainienne continue sur le front.

À la lisière d'un bois aux environs de Bakhmout (Ukraine), des combattants ukrainiens tiennent leur position. Les combats sont acharnés, le bruit sourd des détonations ne perturbe plus le commandant. "Nous devons attaquer jour et nuit pour aussi tenter de percer les défenses russes au nord de Bakhmout. On voudrait par exemple leur couper la route", explique-t-il. Leur mission : protéger les zones ukrainiennes et empêcher la progression russe. Un conseiller de Volodymyr Zelensky semble dire que les préparatifs offensifs de l'Ukraine ont déjà débuté.

L'Ukraine multiplie les attaques

Kiev a multiplié les attaques et les sabotages, notamment en Crimée. Dans la nuit du 24 au 25 mai, six drones ukrainiens auraient tenté d'attaquer l'enclave avant d'être repoussés. Dernière attaque, selon la Russie : le 18 mai dernier, sur un train de marchandises. "Détruire les centres de logistique et de commandement de l'armée russe en Crimée et dans d'autres parties de l'Ukraine nous aide aussi à préparer la contre-offensive", explique le député ukrainien Oleksiy Goncharenko. Les services secrets russes disent avoir repoussé des sabotages sur des centrales nucléaires à Saint-Pétersbourg (Russie).