Guerre en Ukraine : la centrale nucléaire de Zaporijjia mise en danger par une coupure totale de courant dans la ville

L'alerte est donnée. L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a fait état, vendredi 9 septembre, d'une "coupure totale de courant" dans la ville ukrainienne d'Enerhodar, où est située la centrale nucléaire de Zaporijjia, une situation qui "compromet la sécurité des opérations".

"L'infrastructure électrique alimentant la ville d'Enerhodar (...) a été détruite par le bombardement du poste de départ de la centrale thermique de la ville, entraînant une panne totale d'électricité à Enerhodar", a détaillé, dans un communiqué, le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi.

"C'est totalement inacceptable. Cela ne peut pas continuer", a-t-il insisté, ajoutant qu'"une centrale nucléaire ne peut jamais être un pion de guerre". Le directeur de l'AIEA a également appelé à "cesser immédiatement les bombardements dans la zone".

Shelling has caused a complete blackout in #Enerhodar and compromised the safe operation of the nearby #Zaporizhzhya NPP. This must stop & a Nuclear Safety & Security Protection Zone (NSSPZ) agreed immediately. An NPP can never be a pawn of war. https://t.co/jMMf7jk12S pic.twitter.com/7djejJe80G