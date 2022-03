Guerre en Ukraine : la Banque mondiale annonce la suspension de tous ses programmes d'aide en Biélorussie et en Russie

Les sanctions économiques infligées à Moscou par le camp occidental sont de plus en plus dures. La Banque mondiale a annoncé mercredi 2 mars la suspension immédiate de tous ses programmes d'aide en Russie et en Biélorussie, en rétorsion à l'invasion de l'Ukraine. L'institution basée à Washington (Etats-Unis) a par ailleurs souligné dans son communiqué qu'elle n'avait approuvé "aucun nouveau prêt ou investissement en Russie depuis 2014", soit depuis l'annexion de la Crimée par Moscou. "Il n'y a pas non plus eu de nouveau prêt approuvé en faveur du Bélarus depuis la mi-2020", a-t-elle précisé.

>> Guerre en Ukraine : suivez les dernières informations dans notre direct

En Biélorussie, la Banque mondiale s'était engagée dans 11 projets totalisant 1,15 milliard de dollars. En Russie, elle menait 4 projets représentant 370 millions, selon le site internet de l'institution.

Mardi, la Banque mondiale avait annoncé qu'elle préparait une aide d'urgence de trois milliards de dollars en faveur de l'Ukraine dont au moins 350 millions pourraient être débloqués dès cette semaine.