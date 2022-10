Guerre en Ukraine : l'Ukraine annonce avoir reconquis 400 km2 de gains territoriaux dans le sud du pays

Depuis début septembre, les troupes ukrainiennes effectuent une contre-offensive sur plusieurs fronts et ont déjà repris l'essentiel de la région de Kharkiv, dans le nord-est.

L'Ukraine a annoncé jeudi 6 octobre avoir reconquis 400 km2 de gains territoriaux dans le sud, où sa contre-offensive met les troupes russes sous pression. "Les forces armées ukrainiennes ont libéré plus de 400 km2 de la région de Kherson depuis le début du mois d'octobre", a signalé la porte-parole du commandement militaire dans le Sud, Natalia Goumeniouk. C'est la première fois que l'armée ukrainienne chiffre les avancées de ses troupes depuis le début de la contre-offensive.

Les troupes ukrainiennes sont à l'offensive sur tous les fronts depuis début septembre et ont déjà repris l'essentiel de la région de Kharkiv, dans le nord-est, et d'importants noeuds logistiques tels qu'Izioum, Koupiansk et Lyman (est).

29 localités reprises depuis le 1er octobre

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé mercredi soir la reprise de trois nouveaux villages par ses troupes dans cette zone, et confirmé que la contre-offensive de Kiev, forte des livraisons d'armes occidentales, se poursuivait. Les forces ukrainiennes ont également affirmé avoir repris 29 localités aux Russes depuis le 1er octobre dans la région de Kherson.

Face aux revers de l'armée russe en Ukraine et à une mobilisation chaotique en Russie qui a poussé des centaines de milliers ses compatriotes à l'exil, le président russe Vladimir Poutine a assuré mercredi que la situation militaire allait se "stabiliser".