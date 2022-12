Guerre en Ukraine : l'UE adopte de nouvelles sanctions contre la Russie

Ces nouvelles sanctions s'ajouteront notamment à l'embargo total sur les importations de pétrole russe transporté par voie maritime, entré en vigueur début décembre parallèlement à un plafonnement mondial du prix du brut russe décidé avec le G7 et l'Australie.

La décision a été prise en marge d'un sommet des dirigeants européens. Un accord sur un 9e paquet de sanctions européennes, en réponse à la guerre engagée par Moscou en Ukraine, a été conclu à l'unanimité entre les ambassadeurs des 27, jeudi 15 décembre, à Bruxelles.

Il devra désormais être entériné par procédure écrite, a indiqué sur Twitter la présidence tchèque de l'UE, sans livrer dans l'immédiat de détail sur ce qu'ont approuvé les Etats.

Les sanctions "sont en train de produire leurs effets"

"Ces paquets de sanctions sont efficaces", a déclaré Emmanuel Macron, interrogé à l'issue du sommet, en conférence de presse. "Elles sont en train de produire leurs effets". "Est-ce qu'elles se suffisent à elles seules : non et nous le savons", a poursuivi le président, précisant qu'elles devaient être accompagnées d'un "soutien économique, humanitaire et militaire à l'Ukraine."

Deux pays, la Pologne et la Lituanie, s'étaient ouvertement inquiétés de certaines possibilités de dérogations ménagées par Bruxelles dans le cadre des ces nouvelles sanctions. Or, selon une source diplomatique citée par l'AFP, le texte finalement approuvé maintient la possibilité de déroger aux sanctions au nom de la sécurité alimentaire et des besoins d'approvisionnements en engrais, en cas de risque pour l'un des Etats membres.

