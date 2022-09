Guerre en Ukraine : l'offensive éclair des soldats de Kiev, une stratégie payante

C'est une contre-offensive dont les résultats déjouent tous les pronostics. Et la stratégie, pour le moment, force même le respect des généraux européens et américains. En quelques jours, l'armée ukrainienne a regagné plus de 3 000 kilomètres carrés de territoire perdus. Par le passé, l'armée russe s'était déjà retirée de certains endroits, pour mieux se regrouper ailleurs. C'est toutefois la première fois qu'elle est mise en déroute, comme l'a reconnu le ministère russe de la défense.

Une contre-offensive surprise au Nord

"On a vraiment un effondrement total du front, avec la perte de nombreux matériels, avec des milliers de prisonniers de guerre qui sont réalisés, et une incapacité pour les Russes de se réorganiser pour recréer une ligne de front", analyse Xavier Tytelman, ancien aviateur militaire et rédacteur en chef d'"Air&Cosmos". L'Ukraine a lancé le 29 août une contre-offensive vers Kherson (Ukraine). Les Russes ont alors dégarni leurs troupes au Nord, pour envoyer des renforts au Sud. C'est justement au Nord que la vraie contre-offensive ukrainienne a commencé le 6 septembre, entrant par Balakliia (Ukraine), et enfonçant des Russes affaiblis jusqu'à Izioum (Ukraine).



Les Ukrainiens ont probablement bénéficié de renseignements fournis par les États-Unis. Ces succès montrent également que les armements technologiques envoyés par l'Europe et l'Amérique font leurs preuves.