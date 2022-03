Guerre en Ukraine : l'inquiétude des habitants d'Odessa, ville assiégée

À Odessa, en Ukraine, il se murmure qu'un train pourrait partir dans la soirée du lundi 7 mars, vers l'Ouest du pays. Alors, les familles attendent. "Les gens d'ici doivent quitter leur maison, leur terre natale en quelques heures, partir sans rien vers une destination inconnue", confie une Ukrainienne. Beaucoup craignent que la partie soit inégale, et que l'armée russe soit trop puissante.

Un café transformé en centre de stockage

Sur le boulevard principal, un café a été transformé en centre de stockage. Le blocus de la ville s'installe. "On a trois types de produits : les médicaments, la nourriture et au fond, les vêtements et les couvertures", confie une bénévole du centre. Un jeune Français, Jérôme Constantin, dit vouloir être utile. Une jeune femme peint, quant à elle, des drapeaux ukrainiens. Quelle que soit l'issue de la bataille miliaire, elle souhaite signifier aux Russes qu'ils ne sont pas ici chez eux.