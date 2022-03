Guerre en Ukraine : l'inquiétude des familles des soldats russes

Au treizième jour de guerre, du côté des familles des soldats russes, les voix sont tremblantes. Des mères, épouses et sœurs russes sont à la recherche d'un proche, parti combattre sur le front. Le ministère de l'Intérieur ukrainien a mis en place une ligne téléphonique gratuite, exclusivement pour les familles russes. Les enregistrements sont ensuite diffusés par les autorités ukrainiennes.

L'Ukraine exploite ces messages

La responsable de la ligne affirme avoir reçu plus de 6 000 appels depuis le début de la guerre. "Avant tout, on aide les familles à retrouver les soldats russes, des soldats qui ont été trompés, et qui sans savoir où ils allaient et pourquoi, se sont retrouvés dans notre pays", explique la responsable de la ​hotline. La permanence téléphonique sert également de propagande à l'Ukraine, notamment lorsqu'elle diffuse les excuses de proches de soldats russes.