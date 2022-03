Guerre en Ukraine : l'impact du conflit sur le secteur de l'immobilier

Depuis 18 jours, la guerre choque et perturbe partout dans le monde. À Strasbourg (Bas-Rhin), dimanche 13 mars, des Français ont dû mal à se projeter dans l'avenir. "On est dans l’incertitude, on ne prend pas trop de décision et on attend de voir", confie un homme. "J’avais quelques projets mais là, c’est un peu compliqué avec l’inflation des prix", dit un autre. Ce malaise se ressent aussi dans l’immobilier.

Des clients annulent leurs projets immobiliers

Dans une agence près de Paris, les clients étaient déjà peu nombreux depuis deux ans à cause de la pandémie de Covid-19, mais depuis deux semaines, il n’y a quasiment plus personne. "On a ressenti un avant/après dans le nombre d’appels, le nombre de visite qu’on réalise", déclare Anthony Da Fonseca, négociateur immobilier. Le président de l'agence affirme même que des clients ont annulé leurs projets. Si la France n’est pas en guerre, selon un spécialiste, la confiance s’est dégradée. Un sentiment renforcé par la hausse des prix de l’énergie.