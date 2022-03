Guerre en Ukraine : l'évacuation des derniers habitants d'Irpin

En Ukraine, les Russes s'acharnent à prendre la ville d'Irpin. Dans un parc, les équipes de France Télévisions ont rencontré deux femmes âgées, qui ne comptent pas fuir. "J'ai un mari handicapé, et elle, sa mère, a 98 ans", explique l'une d'entre elles. Leurs caddies ont servi à la corvée d'eau. À Irpin, des parcs et des résidences sont bombardés chaque jour. Au coin des rues, rares sont les habitants à être restés.

Les plus âgés partent en dernier

Un médecin généraliste, le dernier dans la ville, s'est installé dans un sous-sol. Sa pharmacie est un vrac de médicaments récupérés. Ce jour, il part en visite chez des patients terrés chez eux. Les habitants restés à Irpin n'ont plus d'électricité : le café et les repas se font donc au feu de bois. La ville, située près de Kiev (Ukraine), termine d'évacuer ses habitants. Les plus âgés, parmi les plus fragiles, sont ceux qui partent en dernier.