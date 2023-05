Guerre en Ukraine : l'Europe et les pays du G7 lancent un registre des dommages pour demander des réparations à Moscou

Ce fichier permettra de demander des réparations et des poursuites visant Moscou, a annoncé le Conseil de l'Europe réuni en Islande.

"Un premier pas nécessaire et urgent". Les Etats-Unis, le Japon, le Canada et la quasi-totalité des pays européens ont signé mercredi 17 mai un registre des dommages de guerre provoqués par l'invasion russe en Ukraine. Ce fichier permettra de demander des réparations et des poursuites visant Moscou pour les milliers de victimes et les milliards d'euros de destructions.

"Nous voulions une justice centrée sur les victimes", a déclaré la secrétaire générale du Conseil de l'Europe réuni en sommet. L'initiative, portée par la présidence islandaise de l'organisation, vise à montrer que le dossier de la "justice pour l'Ukraine" avance, quand la perspective d'un possible tribunal spécial pour les crimes de guerre commis lors de l'invasion reste lointaine.

L'Ukraine qui fait partie du Conseil de l'Europe, a vivement salué la création de ce registre, qui sera basé à La Haye (Pays-Bas) comme la Cour pénale internationale (CPI). "Il n'y aura pas de paix fiable sans justice", a déclaré mardi soir par vidéoconférence le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le sommet, qui réunit 46 pays européens, "montre clairement que Poutine a échoué", selon Olaf Scholz, le chancelier allemand.