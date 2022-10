Guerre en Ukraine : l'Etat va verser 150 euros par mois aux familles qui hébergent en France des réfugiés fuyant le conflit

Cette aide devrait concerner entre 5 000 et 12 000 familles, selon le ministre délégué à la Ville et au Logement, Olivier Klein.

Un "élan de générosité spontanée" et un "maillon majeur de la gestion de la crise et de l'accueil des personnes déplacées". Le ministre délégué à la Ville et au Logement, Olivier Klein, a tenu à saluer la solidarité dont font preuve les familles françaises qui hébergent des réfugiés ukrainiens. L'Etat va leur verser une aide financière de 150 euros par mois, a annoncé le ministre, mercredi 5 octobre. Ce "soutien financier", qui devrait selon le gouvernement concerner de "5 000 à 12 000 familles", couvrira "la période du 1er avril au 31 décembre 2022" et sera versée "sous réserve d'avoir accueilli pendant au moins 90 jours de tels bénéficiaires".

Il s'agit d'une aide financière inédite pour l'accueil et l'hébergement citoyen de personnes exilées, réclamée de longue date – notamment depuis la crise migratoire syrienne de 2015 – par les associations venant en aide aux personnes déplacées. Le ministère de la Ville et du Logement précise que l'aide financière concerne les personnes qui accueillent tout bénéficiaire de la "protection temporaire" accordée par l'Union européenne aux personnes fuyant la guerre en Ukraine, "quelle que soit leur nationalité".

"Les ménages ayant conventionné avec l'Etat et une association seront éligibles de droit à ce soutien. Les autres ménages devront recevoir une certification de la part de la collectivité de rattachement du logement où les personnes sont accueillies, afin de pouvoir ensuite solliciter ce soutien", a encore précisé le ministère.