Guerre en Ukraine : l'enquête sur la mort du journaliste franco-irlandais Pierre Zakrzewski confiée à des juges d'instruction

Deux ans après la mort de Pierre Zakrzewski, les investigations ont été confiées à des juges d'instruction du tribunal de Paris, a appris franceinfo de source judiciaire, mercredi 17 avril. Ils doivent faire la lumière sur la mort du journaliste franco-irlandais de Fox News, tué le 14 mars 2022 alors qu'il couvrait l'offensive russe en Ukraine.

Le caméraman de 55 ans a été tué à Horenka, au nord-ouest de Kiev, avec une Ukrainienne qui l'accompagnait, Oleksandra Kuvshynova. Leur véhicule a été la cible de tirs, a à l'époque affirmé Fox News Media.

Les investigations, menées par l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre (OCLCH), visent notamment à identifier les auteurs des tirs et déterminer les circonstances de cette attaque. "La coopération judiciaire a extrêmement bien fonctionné dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte par la section spécialisée du Parquet national anti-terroriste (Pnat), au lendemain de la mort de Pierre Zakrzewski", réagissent auprès de franceinfo les avocates de la famille, Clémence Witt et Anaïs Sarron. "Nos clients se réjouissent aujourd'hui du début de cette seconde phase : la saisine de juges d'instruction leur permettra (...) de se constituer partie civile et de participer plus activement aux investigations en cours".

Eu égard à la nationalité française du journaliste, le Pnat avait ouvert, dès mars 2022, une enquête pour crime de guerre, en l'occurrence "atteinte volontaire à la vie d'une personne protégée par le droit international" et "attaque délibérée contre une personne civile qui ne participe pas directement aux hostilités".

"Pierre utilisait sa caméra pour raconter les histoires des gens qu'il rencontrait avec clarté et vérité, même si c'était difficile ou dangereux", témoigne dans un communiqué publié par RSF Michelle Ross-Stanton, sa femme. Sa mère, Marie-Ange Zakrzewska, souligne "sa liberté d'esprit, sa grande empathie et son énergie sans limite". "Lorsqu'une coopération internationale judiciaire sur le terrain est effective, la capacité de la justice française à avancer rapidement compte tenu du contexte de guerre permet de lutter efficacement contre l'impunité", a réagi Emmanuel Daoud, l'avocat de Reporters sans frontières (RSF). Selon RSF, 11 journalistes sont morts alors qu'ils couvraient la guerre en Ukraine.