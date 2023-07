Guerre en Ukraine : l’attaque d’un immeuble résidentiel à Lviv fait au moins 4 morts

L’Ukraine connaît un regain de violence dans l'ouest du pays, jeudi 6 juillet. Au moins 4 personnes sont mortes à la suite du bombardement par les Russes d'un immeuble résidentiel.

Il ne reste plus rien des appartements du dernier étage d’un immeuble résidentiel. Quatre morts au moins et plusieurs blessés sont à déplorer après l’attaque de missile. Après presque un an et demi de conflit, il est presque impossible de s’habituer à cette terreur. "J’ai couru à la fenêtre pour emmener le chat et j’ai été frappée par l’explosion. J’ai été blessée, ma petite-fille aussi a été blessée, sa tête a été touchée", témoigne une rescapée.



Le président Zelensky promet une réponse

Cela se passe à Lviv (Ukraine) à des centaines de kilomètres de la ligne de front. Un événement qui rappelle que tout le pays peut être attaqué à tout moment. "J’ai découvert que ma mère était morte, que mes voisins étaient morts. Il semble que je sois la seule à avoir survécu au quatrième étage, c’est un miracle", raconte une survivante. Comme toujours, les habitants sont déterminés à déblayer et à continuer à vivre en Ukraine malgré tout. Le président Zelensky promet une réponse à l’ennemi après cette frappe qu’il attribue aux Russes.