Guerre en Ukraine : l'armée ukrainienne en difficulté dans le Donbass

La possible perte de la ville de Lyssytchansk par l'Ukraine offrirait aux Russes la moitié de la région du Donbass. Emmanuel Dupuy, président de l'institut Prospective et Sécurité en Europe, fait le point sur la situation.

Alors que se profile la perte de la ville de Lyssytchansk pour l'Ukraine, le président de l'institut Prospective et Sécurité en Europe, Emmanuel Dupuy, explique qu'un tel événement impliquerait que "tout l'oblast de Louhansk [serait] entre les mains de la Russie. C'est un des objectifs que le président Poutine brandira comme une réussite. On se souvient qu'en 2014, les forces russes et séparatistes n'avaient pris possession que de 30% du Donbass". Donestk reste toutefois à protéger et les Ukrainiens pourraient se mobiliser sur ce front.

Protéger les villes de Kramatorsk et Sloviansk

Un des objectifs de l'armée ukrainienne consiste à "repousser la ligne de front pour essayer de protéger ce qui est encore protégeable, notamment les villes de Kramatorsk et Sloviansk", explique Emmanuel Dupuy. Mais Kiev se heurte à sa nette infériorité logistique, que les livraisons d'armes des Etats-Unis et des pays européens ne peuvent pas compenser.