Guerre en Ukraine : l'armée russe revendique la prise d'un nouveau village dans l'Est du pays

Les troupes russes continuent de gagner du terrain face une armée ukrainienne manquant de soldats et de puissance de feu. Par la voix de son ministère de la Défense, Moscou a déclaré samedi 14 septembre avoir conquis une nouvelle localité dans l'est de l'Ukraine. Le petit village de Jelanne Perche, dans le district de Pokrovsk,"a été libéré grâce aux opérations actives et décisives d'unités du groupement Sud", a déclaré le ministère. Une semaine plus tôt, l'armée russe revendiquait la prise des villages de Kalynove et de Novohrodivka, dans cette même région.

Le président russe Vladimir Poutine avait rappelé début septembre que la conquête du Donbass, bassin industriel ukrainien qui comprend la région de Donetsk, était sa "priorité numéro un".

Un important nœud logistique

Mardi, l'armée ukrainienne avait également affirmé avoir conquis une ville, Krasnogorivka, dans ce même district de Pokrovsk, qui représente un important nœud logistique pour l'armée ukrainienne.

L'Ukraine, en difficulté dans l'est, a lancé le 6 août une attaque d'ampleur dans la région russe de Koursk, s'emparant de plusieurs centaines de kilomètres carrés selon Kiev. Elle espérait contraindre Moscou à redéployer ses troupes qui sont dans la région de Donetsk et ainsi freiner leurs avancées, mais les soldats russes continuent pour l'heure à progresser.