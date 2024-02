Guerre en Ukraine : l'armée russe prend le contrôle de la ville d'Avdiivka

L'armée ukrainienne s'est retirée de la ville d'Avdiivka, désormais acquise à l'armée russe, samedi 17 février. Jadis peuplée par plus de 30 000 personnes, elle n'en compte plus que 900.

Après six mois de combats acharnés, l'armée ukrainienne a annoncé se retirer d’Avdiivka, samedi 17 février. Elle a fait ce choix pour éviter l'encerclement et épargner la vie des soldats. Sur les réseaux sociaux, on aperçoit des soldats russes se filmer en train de hisser leur drapeau sur ce qu'ils affirment être le complexe industriel de la ville. 900 habitants sont encore présents dans cette ville qui en comptait autrefois plus de 30 000.

Une victoire importante pour l'armée russe

Les soldats russes ont sorti de la ville les derniers habitants à ne pas avoir été transférés vers l'Ukraine, pour les amener dans un centre d'accueil. "J'attendais que les soldats russes arrivent pour voir ensuite, en fonction des circonstances, pour partir avec eux si ça tirait trop fort", confie un homme, qui explique qu'il ne voulait pas partir en Ukraine. "Toute ma vie est ici, dans la région de Donetsk", poursuit-il. La conquête d'Avdiivka est une victoire importante pour Poutine, à quelques jours des deux ans de l'offensive militaire russe en Ukraine.