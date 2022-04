Guerre en Ukraine : l'armée russe avance, des habitants ukrainiens tentent de quitter Lyman

Face à l'avancée de l'armée russe, des civils s'activent pour partir de Lyman (Ukraine) jeudi 28 avril. Un drone russe survole la ville et les combats se poursuivent au sol.

Dans le Donbass (Ukraine), les forces russes avancent et les civils fuient, jeudi 28 avril. Dans la partie nord de Lyman (Ukraine), la plus proche des combats, la caserne des pompiers fonctionne encore. "J'ai eu peur au début, mais les gens qu'on va secourir ont encore plus peur que nous", témoigne l'un des pompiers, alors que ceux-ci interviennent, malgré les bombes, avec des gilets pare-balles. Une femme, tombée chez elle, reçoit une piqûre des pompiers.

Un drone russe à la recherche de l'artillerie ukrainienne

Dans le ciel de la ville, un drone russe cherche l'artillerie ukrainienne. Au sol, les combats se poursuivent, alors que le bruit des armes à feu se fait entendre. En deux jours, l'armée russe a parcouru quatre kilomètres de plus. "La ligne de front est à peu près à 2 kilomètres et les Ukrainiens ont fait sauter ce pont pour essayer de ralentir l'avancée des Russes, qui ont déjà pris des villages aux alentours", explique la journaliste Agnès Vahramian, envoyée spéciale à Lyman.