Guerre en Ukraine : l'armée russe annonce avoir abattu 70 drones ukrainiens, dont la moitié dans la région de Moscou

Le ministère de la Défense russe a annoncé avoir abattu "70 drones ukrainiens" dimanche 10 novembre, dont près de la moitié dans la région de Moscou, une attaque inédite vers la capitale par son ampleur depuis le début du conflit en 2022.

Outre ces 34 drones près de la capitale, les drones ont été neutralisés, selon l'armée russe, dans les régions limitrophes de Moscou de Kalouga (7) et Toula (2), et dans trois régions frontalières de l'Ukraine : celles de Briansk (14), Oriol (7) et Koursk (6).

En début du mois de novembre, c'est Kiev qui avait été la cible d'une attaque de drones russes. L'armée de l'air ukrainienne avait déclaré avoir abattu 39 des 71 drones lancés depuis la Russie durant la nuit du 1er au 2 novembre. Les drones avaient visé la région entourant la capitale, le secteur frontalier de Soumy ainsi que les régions centrales de Kirovograd et de Poltava. Selon l'administration militaire de Kiev, des débris de drones abattus par les défenses aériennes étaient tombés dans six quartiers de la capitale, endommageant des immeubles et des voitures et déclenchant dans des bâtiments plusieurs incendies qui avaient été éteints. Un policier avait été blessé, selon l'administration.