Guerre en Ukraine : l'armée russe a imposé un nouveau maire à Marioupol

Marioupol, en Ukraine, est tombée aux mains des Russes, qui imposent leurs règles. Un nouveau conseil municipal a été mis en place, et un faux maire dirige désormais la ville.

Constantin Ivachenko, ancien directeur d'usine, est l'homme que les Russes et les séparatistes ont mis à la tête de Marioupol (Ukraine). Il était auparavant un simple conseiller municipal pro-russe d'un parti d'opposition et souhaite que Marioupol fasse partie de la Russie car, selon lui, les russophones étaient persécutés en Ukraine. "On nous a forcés à penser que nous étions des citoyens de seconde classe. C'est inacceptable", dit-il.



Inconnu des habitants de Marioupol

Les soldats russes et séparatistes, nouveaux maîtres de la quasi-totalité de la ville, l'escortent partout. "Pour la république de Donetsk, je suis le chef légitime de l'administration de la ville", assure Constantin Ivachenko. Pour bien des habitants de la ville, il reste pourtant un inconnu. Le maire élu de Marioupol s'est quant à lui réfugié dans la partie du pays toujours sous contrôle ukrainien.