Guerre en Ukraine : l'appel désespéré d'un commandant de militaires ukrainiens à Marioupol

Un officier ukrainien retranché dans un complexe industriel à Marioupol (Ukraine) a lancé un appel à l'aide désespéré, mardi 19 avril. "'Nous vivons nos derniers jours, voire nos dernières heures, l'ennemi est dix fois plus nombreux que nous', c'est ce qu'a alerté le chef des militaires ukrainiens", rapporte le journaliste Naoufel El Khaouafi, envoyé spécial à Kiev pour le 8 Heures de France 2, mercredi 20 avril. Les Ukrainiens essayent par ailleurs "de résister à Marioupol, cette ville assiégée dans le sud-est du pays", ajoute-t-il.



Exfiltrer les soldats ukrainiens à Marioupol

"La situation devient de plus en plus dangereuse, et parfois, on a même l'impression que c'est perdu d'avance. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles l'Ukraine supplie la communauté internationale de les exfiltrer, de les secourir, tant le danger est là", poursuit Naoufel El Khaouafi, qui précise que de son côté, la Russie a affirmé mardi "avoir ouvert un couloir qui permettrait aux soldats ukrainiens qui le souhaitent de se rendre et de sortir de Marioupol". "En même temps, la Russie déplore que personne n'ait utilisé ce couloir", explique l'envoyé spécial.