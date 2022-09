Guerre en Ukraine : l'annexion des régions ukrainiennes sera officialisée vendredi par la Russie

Leur annexion sera bientôt officielle. Le président russe, Vladimir Poutine, va formaliser vendredi 30 septembre à Moscou l'annexion par la Russie de quatre territoires ukrainiens : les régions de Donetsk et Lougansk (est) et de Kherson et Zaporijjia (sud). "Une cérémonie de signature d'accords sur l'entrée des nouveaux territoires dans la Fédération de Russie se tiendra demain au Kremlin", a dit jeudi à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. "Vladimir Poutine prononcera un discours volumineux lors de cet événement", a-t-il ajouté.

Cette annexion intervient après des référendums condamnés par l'essentiel de la communauté internationale. Ces votes, organisés en pleine contre-offensive ukrainienne, ont été qualifiés de "mascarade" et de "simulacres" par Kiev et ses soutiens occidentaux. Même la Chine, partenaire le plus proche de Moscou, s'est montrée critique envers une violation de l'intégrité territoriale d'un Etat souverain.