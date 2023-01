Guerre en Ukraine : l'Allemagne affirme ne plus être dépendante du gaz et du pétrole russes

Avant le début du conflit, l'Allemagne importait environ la moitié de son gaz de Russie et plus d'un tiers de son pétrole.

L'Allemagne a réussi à se priver d'hydrocarbures russes. Dans une interview à la BBC (en anglais), Christian Lindner, le ministre des Finances allemandes, affirme jeudi 19 janvier que son pays n'importe plus de gaz et de pétrole russes. "Oui, bien sûr, l'Allemagne est toujours dépendante des importations d'énergie, mais aujourd'hui, pas des importations russes, mais des marchés mondiaux", a-t-il assuré.

>> Suivez les dernières informations sur le conflit en Ukraine

Avant la guerre en Ukraine et la coupure des robinets de gaz russe en août, l'Allemagne importait environ la moitié de son gaz de Russie et plus d'un tiers de son pétrole. Pour combler le trou, le pays avait dû rouvrir des centrales au charbon, retarder les plans de fermeture de ses trois centrales nucléaires restantes et augmenter la capacité de stockage du gaz naturel importé d'autres pays.

Christian Lindner a également avancé, depuis le Forum économique mondial de Davos, que l'Allemagne allait continuer d'investir dans des infrastructures pour diminuer sa dépendance énergétique. "Ce n'est qu'un exemple de l'énorme changement dans la politique allemande", a-t-il déclaré. "Nous avons compris que nous devions renforcer notre compétitivité après l'ère de la chancelière Angela Merkel. Cette époque était centrée sur, les forces du passé, et maintenant nous développons les forces du futur."