Guerre en Ukraine : l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes est prolongé de 120 jours, dans un contexte de crise alimentaire mondiale

L'accord qui permet de poursuivre les exportations de céréales ukrainiennes par la mer Noire a été prolongé de 120 jours, a annoncé, jeudi 17 novembre, sur Twitter le ministre des Infrastructures ukrainien, Oleksandre Koubrakov. Il s'est félicité d'un pas "important dans la lutte contre la crise alimentaire mondiale". Le président ukrainien, Volodomyr Zelensky, l'a aussi confirmé sur Twitter.

#BlackSeaGrainInitiative will be prolonged for 120 days. @ZelenskyyUa together w/ @antonioguterres @UN, @RTErdogan & Minister of Defence Hulusi Akar @tcsavunma made another important step in the global fight against the food crisis.