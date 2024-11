Guerre en Ukraine : l'accord proposé par Donald Trump est-il applicable ?

Pour régler la guerre en Ukraine, Donald Trump a une solution toute trouvée : une zone démilitarisée et fortifiée au niveau de la ligne de démarcation actuelle entre la Russie et l'Ukraine, visant à geler la ligne de front. Est-ce crédible ?

Voilà à quoi ressemblerait le scénario américain pour mettre fin à la guerre en Ukraine : une zone démilitarisée sur la ligne de front avec un renforcement militaire porté par les Européens. Aujourd'hui, la Russie contrôle environ 20 % du territoire ukrainien. Ce scénario de gel impliquerait donc de facto la perte de ces territoires, où vivent des populations ukrainiennes hostiles au régime russe et où l'exode est de plus en plus compliqué. Cela aurait aussi pour conséquence la perte d'une partie de terres agricoles particulièrement fertiles, de l'accès à la mer d'Azov, et d'un accès à la mer Noire réduit à Odessa.

Un scénario inacceptable pour les deux camps

La ligne de front est ainsi inacceptable pour Kiev. Elle n'est pas non plus au goût de Moscou. "[Poutine] ne possède pas entièrement les quatre territoires qu'il a annexés", explique Lukas Aubin, docteur en géopolitique, spécialiste de la Russie. L'accord s'annonce compliqué. Les combats ont d'ailleurs redoublé cette semaine, la Russie et l'Ukraine ne souhaitant pas entrer en position de faiblesse dans une phase de négociation.

