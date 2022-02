Guerre en Ukraine : "Kiev semble plus que jamais dans le viseur du pouvoir russe"

La tension est encore montée d’un cran en Ukraine et dans sa capitale, Kiev. "On a entendu à plusieurs reprises, la sirène avertissant des bombardements, des explosions éparses un peu partout dans la ville. Il y a eu des combats directs entre les forces russes et les forces ukrainiennes dans le quartier d’Obolon, dans le nord-est de la ville", rapporte Marc de Chalvron, journaliste à France Télévisions, en duplex depuis Kiev.

La fuite des habitants

L’armée ukrainienne résiste et repousse les assauts tant qu’elle le peut. " 'Nous sommes tous ici' a dit, ce soir, le président ukrainien qui était entouré des principaux membres de son gouvernement. Mais dans les faits, il y a déjà plusieurs dizaines de milliers d’habitants de Kiev qui ont fui la ville. Une ville qui bruisse de rumeurs ce soir. Kiev semble plus que jamais dans le viseur du pouvoir russe", conclut Marc de Chalvron.