Guerre en Ukraine : Kiev se prépare à affronter les Russes

En file indienne des camions, des blindés par centaines se regroupent et approchent du nord de Kiev. Selon les informations américaines, le convoi s’étendrait sur près de 60 km, entre la ville de Prybirsk et l’aéroport Antonov. Au sixième jour de l’opération russe, chacun sait dans la capitale ukrainienne que la bataille de Kiev approche. Dans les rues, des barricades sont dressées et aux entrées de la ville, des panneaux publicitaires préviennent les soldats russes : "Ne devient pas un meurtrier", "Vas-t-en", "Reste un humain", peut-on lire.

Sur le qui-vive

Un peu plus loin, un habitant explique comment fabriquer des cocktails Molotov : "Il faut une part d’huile de moteur et deux parts d’essence". Malgré l’imposant dispositif russe, les hommes qui ne sont pas des soldats de métier se disent sûrs de leur force. Face à l’avancée russe, beaucoup de ces Ukrainiens disent ne pas avoir d’autre choix que de résister. Personne ne sait encore quand aura lieu l’offensive russe, mais la défense de Kiev est une priorité pour le pays.