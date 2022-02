Guerre en Ukraine : Kiev résistera-t-elle face à l’armée russe ?

Jusqu’à quand Kiev pourra-t-elle tenir ? "Difficile à dire, en tout cas, on a l’impression que les Ukrainiens ont jeté toutes leurs forces dans la bataille", indique la journaliste Dorothée Olliéric, en direct de Kiev (Ukraine), samedi 26 février. "Ils ont encore des capacités, une défense aérienne, des avions de chasse et, surtout, ils ont mobilisé 900 000 personnes, ces hommes de 18 à 60 ans qui ont interdiction de sortir du pays", poursuit-elle.





La Russie n’a pas encore mis toutes ses forces dans la bataille





Il y a également des bataillons de civils que les Ukrainiens sont en train d’armer et que la journaliste a rencontré à plusieurs reprises. "Ils ont le patriotisme, le nationalisme chevillé au corps et certains et la force de ces gens-là, c’est leur motivation", affirme-t-elle. En face, l’armée russe a "une supériorité technologique immense, en nombre aussi et en plus, elle n’a pas encore mis toutes ses forces dans ce siège de Kiev", conclut-elle.