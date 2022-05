Guerre en Ukraine : Kiev "peut gagner", estime l'OTAN

Dans la ville de Kharkiv (Ukraine), les soldats ukrainiens progressent chaque jour, faisant reculer l'armée russe. Dans la région, les soldats russes sont partis, après avoir occupé certains villages pendant des semaines. Le drapeau ukrainien est de nouveau sorti et les habitants sortent de leurs abris pour réparer les dégâts causés par la guerre. Ici, la contre-offensive ukrainienne a commencé fin avril pour s'intensifier en mai.



La Finlande a officialisé sa demande d'adhésion à l' OTAN

L'armée ukrainienne reprend le contrôle de villes à l'Est et indique vouloir percer jusqu'à Izioum, dans le Donbass. "L'Ukraine tient bon, l'OTAN est plus forte que jamais. L'Europe et l'Amérique du Nord sont solidement unies. L'Ukraine peut gagner cette guerre", a assuré Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN. Dimanche 15 mai, la Finlande a officialisé sa demande d'adhésion à l'alliance atlantique. Les membres de l'OTAN doivent maintenant accepter à l'unanimité cette candidature, ainsi que celle de la Suède, qui pourrait suivre.