Guerre en Ukraine : Kiev et la centrale de Zaporijia à nouveau touchés

L'armée russe a lancé une offensive de taille dans plusieurs régions de l'Ukraine jeudi 9 mars, tirant notamment 81 roquettes.

La région de Lviv (Ukraine) pleure de nouvelles victimes. Selon le communiqué du gouverneur de la région (ouest de l'Ukraine), trois maisons d'un quartier résidentiel ont été touchées tôt dans la matinée jeudi 9 mars et quatre civils ont été retrouvés morts, sous les décombres. Kiev (Ukraine) a également été touchée avec une centrale thermique prise entre les flammes des bombardements. 40 % des habitants sont privés de chauffage et 15 % des foyers n'ont plus d'électricité.



Vive inquiétude autour de la centrale de Zaporijia

Une autre frappe a atteint directement un quartier d'immeubles de la capitale ukrainienne, mettant le feu à plusieurs voitures et faisant au moins deux blessés. Sur place, les habitants replongent dans l'angoisse. Au total, selon le président Volodymyr Zelenski, l'Ukraine a essuyé 81 tirs de roquettes et quatre de drones. Kharkiv, Odessa, Kherson ont aussi été touchées. Une fois de plus, la centrale de Zaporijia suscite l'inquiétude. Le site a été déconnecté du réseau électrique après une frappe russe. Des générateurs de secours ont pris le relais et ne peuvent tenir que 15 jours, alerte l'AIEA.