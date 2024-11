Guerre en Ukraine : Kiev dénonce une attaque record de 188 drones russes sur son territoire

Moscou et Kiev ont intensifié leurs attaques de drones et de missiles ces dernières semaines, l'Ukraine ayant récemment tiré des missiles occidentaux ATACMS et Storm Shadow à longue portée sur la Russie.

Une guerre toujours plus intense. L'Ukraine a dit, mardi 26 novembre, avoir été visée dans la nuit par une attaque record de drones russes, en pleine escalade de la guerre. Dans ce contexte très tendu, les ambassadeurs de l'Otan et de l'Ukraine se retrouvent le même jour à Bruxelles. Si Kiev a dit attendre des décisions "concrètes" de cette réunion, des diplomates de l'Alliance se montrent plus prudents.

L'Ukraine a annoncé avoir été la cible durant la nuit d'une attaque russe avec un nombre record de 188 drones de combat qui ont endommagé, selon Kiev, des immeubles résidentiels et des "infrastructures essentielles", sans faire de victimes. Quatre missiles balistiques Iskander-M ont également été tirés, selon l'armée de l'air ukrainienne.

Nouveaux missiles

Moscou et Kiev ont intensifié leurs attaques de drones et de missiles ces dernières semaines, l'Ukraine ayant récemment tiré des missiles occidentaux ATACMS et Storm Shadow à longue portée sur la Russie qui continue de pilonner son territoire depuis le début de l'invasion de son voisin il y a bientôt trois ans.

Moscou a de son côté frappé jeudi l'Ukraine avec un missile balistique de dernière génération capable de porter une charge nucléaire et Vladimir Poutine a menacé également de frapper l'Europe et les Etats-Unis.

L'Ukraine a d'ores et déjà indiqué qu'elle ne cédait pas à ces sommations, mais n'a pas dit si elle avait réutilisé ses ATACMS, notamment dans la région russe de Koursk partiellement occupée par les forces ukrainiennes depuis août. Le Kremlin a refusé de se prononcer, tout en rendant une fois encore les Etats-Unis responsables de "l'escalade" en cours.