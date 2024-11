Guerre en Ukraine : Kiev demande à ses partenaires de lui fournir des mines antipersonnel

L'armée russe occupe près d'un cinquième de l'Ukraine. Alors que les frappes de drones de Moscou se sont intensifiées, les États-Unis et Joe Biden ont accepté de livrer des mines antipersonnel à l'Ukraine.

À Kamianka (Ukraine), les quelques habitants vivent encerclés de mines. Les Russes sont partis il y a plus de deux ans, mais le danger est encore omniprésent. Les démineurs ukrainiens travaillent sans relâche. Une mine antipersonnel a été repérée dans une maison détruite, et il faut désormais la faire disparaître. Il s'agit d'une mine papillon, le modèle le plus utilisé par l'armée russe. Elle coûte moins de 50 euros à fabriquer, mais il faut des heures de travail pour la détruire. En Ukraine, ces mines ont fait plus de 1 200 victimes civiles.

Une arme controversée

Avec 23 % de son territoire pollué par ces engins, l'Ukraine est le pays le plus miné au monde. Pourtant, le gouvernement ukrainien demande à ses partenaires de lui en fournir. Selon lui, c'est l'un des moyens les plus efficaces pour repousser les Russes. La semaine dernière, les États-Unis ont annoncé la livraison de mines antipersonnel en Ukraine. Cette annonce a été critiquée par des associations de défense des droits de l'homme. Les États-Unis affirment que ces mines se désactivent au bout de deux semaines.

