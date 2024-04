Guerre en Ukraine : Kiev construit des fortifications défensives sur le front

L'armée ukrainienne a établi de nouvelles lignes de défense en arrière du front. Ces fortifications doivent permettre à l’armée ukrainienne de gérer et de ralentir un repli.

Un gigantesque chantier à une vingtaine de kilomètres de Kiev. Le pouvoir ukrainien a entrepris de grandes manœuvres pour muscler ses positions. Les forces ukrainiennes redoutent en effet que l'armée de Poutine, revigorée par ses récents succès, tentent une percée à la faveur du printemps. "On prépare nos défenses avec des mines, des câbles barbelés, des dents de dragons et des blocs de béton", explique un soldat.

Une nouvelle phase

Le gouvernement ukrainien a annoncé un budget de 500 millions d'euros pour creuser et construire au plus vite les lignes de défense sur une longueur de plus de 2 000 km. Pour l'Ukraine, cette nouvelle phase marque un changement radical. Au plus près des positions de l’ennemi, les soldats inspectent les tranchées. La crainte d'une guerre de tranchées est bien réelle. Les nouvelles fortifications ressemblent à celles bâties par les Russes il y a un an et sur lesquelles la contre-offensive de l'armée ukrainienne s'est cassée les dents,