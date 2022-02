Guerre en Ukraine : Kiev ciblée par des bombardements

Lundi 28 février, les bombardements ont repris de plus belle à Kiev (Ukraine). “Depuis la tombée de la nuit, les sirènes n’arrêtent pas de retentir”, rapporte la journaliste Dorothée Olliéric, envoyée spéciale à Kiev. En début de soirée, “il y a eu une détonation énorme”, affirme-t-elle avant de poursuivre : “Cela veut dire que cela se rapproche du cœur de Kiev.”

“C’est la guerre des nerfs”

Si les bombardements se font plus nombreux dans la soirée, c’est parce que “la guerre, la nuit, est plus angoissante pour la population”, et responsable de “plus de stress”. Ainsi, “c’est la guerre des nerfs” qui se joue actuellement au sein même de la capitale ukrainienne. Et, ce faisant, “de plus en plus d’Ukrainiens prennent la route“, rapporte l’envoyée spéciale. Des locaux donc, mais pas que : “L’ambassade de France va être déplacée […] à Lyiv pour assurer ce qu’ils doivent faire avec plus de sécurité”, conclut Dorothée Olliéric.