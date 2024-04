Guerre en Ukraine : Kiev annonce l'évacuation de deux hôpitaux de la capitale par crainte de frappes russes

La mairie de Kiev a annoncé, vendredi 26 avril, l'évacuation d'urgence de deux hôpitaux de la capitale ukrainienne, dont un établissement pédiatrique, par crainte de frappes russes. "La ville commence à évacuer en urgence deux hôpitaux, dont un hôpital pour enfants, (...) car une vidéo est abondamment partagée dans des médias en ligne annonçant de facto une attaque ennemie sur ces installations médicales", a annoncé la mairie sur Telegram.

La vidéo en question prétend que deux hôpitaux situés dans la rue Bogatyrska, en périphérie nord de Kiev, accueillent des militaires qui "se cachent derrière les enfants malades". "C'est un mensonge absolu et une provocation de l'ennemi, qui essaie de l'utiliser pour frapper les infrastructures sociales de la capitale", a accusé la mairie de Kiev, assurant faire tout son possible "pour déplacer les patients et médecins vers d'autres établissements médicaux".

Par ailleurs, l'armée russe a affirmé vendredi avoir frappé un train transportant des armements occidentaux dans la région ukrainienne de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Cette annonce intervient après une série de frappes sur les chemins de fer d'Ukraine. "Un train avec des armements occidentaux et des équipements militaires a été touché près de la localité d'Oudatchné", a déclaré le ministère de la Défense russe, sans plus de précisions sur le résultat de cette frappe.