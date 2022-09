Guerre en Ukraine : Kiev annonce l'échange de 215 prisonniers militaires avec la Russie

L'Ukraine et la Russie ont procédé, mercredi 21 septembre, à un échange de prisonniers militaires, le plus important depuis le début de l'offensive russe en février. "Nous avons réussi à libérer 215 personnes", a déclaré à la télévision le chef de l'administration présidentielle ukrainienne. Kiev a notamment récupéré 188 "héros" ayant défendu l'aciérie Azovstal à Marioupol, symbole de la résistance à l'invasion russe, dont 108 membres du régiment Azov.

Cinq commandants militaires ont été transférés en Turquie, a souligné le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ils resteront dans ce pays "en sécurité absolue et dans des conditions confortables" jusqu'"à la fin de la guerre", aux termes d'un accord avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, selon le chef de l'Etat ukrainien.

La Russie a récupéré 55 prisonniers, dont l'ex-député Viktor Medvedtchouk, un proche du président russe Vladimir Poutine accusé de haute trahison en Ukraine. Dix prisonniers de guerre (y compris cinq Britanniques et deux Américains), font partie de cet échange, a précisé Volodymyr Zelensky. Le transfert de ces prisonniers de guerre depuis la Russie vers l'Arabie saoudite, dans le cadre d'un échange entre Moscou et l'Ukraine, avait été annoncé plus tôt dans la journée par la diplomatie saoudienne.