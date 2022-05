Guerre en Ukraine : Kiev admet souffrir "de plus en plus" dans le Donbass

Alors que le verdict dans le premier procès pour crime de guerre contre un soldat russe est attendu lundi 23 mai à Kiev, le gouverneur de la région de Louhansk, Serguiï Gaïdaï, alerte sur le fait que la situation devient "de plus en plus difficile" pour les Ukrainiens dans le Donbass.

Moscou continue d'intensifier sa puissance de feu sur le Donbass. On y trouve, selon Serguiï Gaïdaï, les unités retirées de la région de Kharkiv (nord-est), les assaillants du siège de Marioupol (sud-est), les milices des républiques séparatistes de Donetsk et Louhansk, les forces tchétchènes et des troupes mobilisées en renfort depuis la Sibérie et l'Extrême-Orient russe.

"La tactique de la terre brûlée"

"Toutes les forces russes sont concentrées dans les régions de Louhansk et Donetsk", affirme le gouverneur sur Telegram. Idem en matière d'armement. "Tout est concentré ici", ajoute-t-il, y compris les fameux complexes antiaériens et antimissiles S-300 et S-400, équivalents des Patriot américains. Point crucial de cette bataille du Donbass, Severodonetsk, dans la région de Louhansk, est sous le feu de Moscou "24 heures sur 24", s'est indigné Serguiï Gaïdaï.

"Ils utilisent la tactique de la terre brûlée, ils détruisent délibérément la ville" avec des bombardements aériens, des lance-roquettes multiples, des mortiers ou des chars qui tirent sur les immeubles, a-t-il ajouté. L'armée ukrainienne a annoncé dimanche sur Facebook au moins sept civils tués et huit autres blessés dans des bombardements sur 45 communes de la région de Donetsk.