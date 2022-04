Guerre en Ukraine : Kiev accuse Thales d'avoir vendu du matériel utilisé pour tuer des civils, le groupe dément

Thalès visé par Kiev. Un conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse sur Twitter, vendredi 22 avril, le groupe français d'équipements de défense Thales d'avoir contourné les sanctions et vendu en 2015 à la Russie du matériel utilisé en Ukraine pour tuer des civils.

>> Suivez en direct les dernières informations sur la situation en Ukraine

Ces accusations suivent celles du média en ligne Disclose mi-mars, selon qui la France a livré des équipements militaires, dont des caméras thermiques, à la Russie entre 2015 et 2020, soit après les sanctions européennes ayant suivi l'annexion de la Crimée par Moscou.

Mikhaïlo Podolyak, le conseiller du président, relaie la vidéo d'un blogueur ukrainien qui analyse les dégâts causés sur une voiture dans laquelle a été retrouvé le corps d'une femme tuée à Boutcha, près de Kiev. "Comment des soldats russes mal entraînés ont-ils pu tirer de façon aussi précise avec du vieux matériel post-soviétique ?", se demande-t-il.

Selon lui, les blindés russes sont équipés "de systèmes de conduite de tirs qui leur permettent de tirer avec une grande précision quelque soit le temps, le vent ou même l'heure du jour. Des composants et une technologie vendus à la Fédération de Russie par l'entreprise française Thales".

A tiny car of the French brand. A family was trying to escape but was killed by murderers. Killed, as it is now proved, with French weapons sold in circumvention of sanctions in 2015. Anyone in who tries to make up to must see the result of their actions. pic.twitter.com/adlHG4Cv2C