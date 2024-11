Guerre en Ukraine : Kiev a été la cible d'une vaste attaque de drones russes

La ville de Kiev a été la cible d'une attaque de drones russes dans la nuit de vendredi à samedi, a annoncé samedi 2 novembre Volodymyr Zelensky. De nouvelles explosions ont été entendues samedi après-midi dans la capitale de l'Ukraine, alors que d'autres régions ont également été touchées.

"Malheureusement, l'attaque des drones russes a causé des dégâts et des victimes dans plusieurs quartiers de Kiev", a ainsi déclaré le président Volodymyr Zelensky. "Les attaques terroristes constantes contre les villes ukrainiennes prouvent que la pression exercée sur la Russie et ses complices n'est pas suffisante", a-t-il aussi dit.

Des immeubles endommagés et des blessés

Dans la matinée, l'armée de l'air ukrainienne a déclaré avoir abattu 39 des 71 drones lancés depuis la Russie durant la nuit. Les drones visaient la région entourant la capitale, le secteur frontalier de Soumy dans le nord-est du pays ainsi que les régions centrales de Kirovograd et de Poltava.

L'armée de l'air a aussi expliqué que les débris des drones abattus avaient endommagé des maisons et des immeubles dans quatre régions, dont Kiev, Soumy et le secteur de la ville portuaire d'Odessa, dans le sud-ouest de l'Ukraine. Selon l'administration militaire de Kiev, des débris de drones abattus par les défenses aériennes sont tombés dans six quartiers de la capitale, endommageant des immeubles et des voitures et déclenchant dans des bâtiments plusieurs incendies qui ont été éteints. Plusieurs personnes, dont un policier, ont été blessées dans les régions de Kiev et Kherson.