Guerre en Ukraine : Kharkiv visée par une frappe russe

Une frappe russe a touché un bâtiment officiel à Kharkiv (Ukraine) mardi 1er mars. Le bilan de l'attaque fait état de 10 morts et plus de 20 blessés.

Dans la matinée du mardi 1er mars, un bâtiment officiel de Kharkiv (Ukraine) a été touchée par une frappe russe. Selon les autorités, c'est un missile de croisière qui a été tiré. L'immeuble a disparu sous un nuage de poussière. À l'intérieur, quelques instants plus tard, les secouristes ont évacué les victimes dans la confusion et la panique. Dans cette ville de 1,5 million d'habitants, l'attaque a fait au moins 10 morts, et plus de 20 blessés.

Les civils se réfugient dans des abris

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé un "crime de guerre". Les civils ukrainiens vivent à présent terrés dans des abris. Ekaterina Babenko, habitante de Kharkiv, témoigne : "C'est déjà le cinquième jour que nous sommes ici, au sous-sol. Nous sommes très inquiets, c'est effrayant. Nous avons des enfants en bas âge, des personnes âgées. Franchement, on vit dans l'angoisse."