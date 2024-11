Guerre en Ukraine : Joe Biden souligne "l'importance de soutenir le peuple ukrainien", après les dernières frappes russes

Le président américain Joe Biden a souligné jeudi 28 novembre "l'importance de soutenir le peuple ukrainien", après les dernières frappes massives lancées par la Russie en Ukraine. Cette attaque, menée à l'aide de très nombreux missiles et drones, "est scandaleuse et rappelle une fois de plus l'urgence et l'importance de soutenir le peuple ukrainien dans sa défense contre l'agression russe", a dénoncé le président sortant, à quelques semaines de son remplacement par Donald Trump.

Les frappes massives ont provoqué des coupures de courant en Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine les a présentées comme une "réponse" à l'usage récent par Kiev de missiles américains ATACMS contre le territoire russe. "En ce jour, mon message au peuple ukrainien est clair : les Etats-Unis sont à vos côtés", a insisté Joe Biden, en rappelant l'ampleur de l'aide accordée par son administration.