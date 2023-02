Guerre en Ukraine : Joe Biden a "lancé un message aux Ukrainiens, aux Polonais, aux alliés" mais aussi "aux Américains", selon un spécialiste des États-Unis

Le président américain Joe Biden a pris la parole depuis Varsovie en Pologne pour réaffirmer son "soutien" à l'Ukraine.

Pour Dominique Simonnet, écrivain et journaliste spécialiste des Etats-Unis, en s'exprimant mardi 21 février à Varsovie en Pologne, après une visite la veille à Kiev, Joe Biden a "lancé un message aux Ukrainiens, aux Polonais, aux alliés" mais aussi "aux Américains". Alors que le président américain est "toujours soutenu par une majorité" de sa population dans cette guerre, les chiffres baissent, ce qui peut témoigner d'une "certaine fatigue" des Américains pour le journaliste qui ajoute : "Joe Biden veut donc montrer aussi aux Américains que c'est une cause américaine."

franceinfo : C'est une semaine qui paraît cruciale pour le mandat de Joe Biden ?

Dominique Simonnet : Oui c'est une semaine crucial pour son mandat. C'est une semaine cruciale pour l'Ukraine aussi et pour le monde. On est dans les jours "anniversaire" de la première année de cette guerre et le déplacement à Kiev et à Varsovie de Joe Biden montre que la détermination des Américains est de plus en plus forte.

Joe Biden a décidé de lancer un message de détermination à la fois à destination des Ukrainiens - qui ont dû avoir du baume au cœur hier en le voyant sur place et en l'entendant - et maintenant des Polonais qui sont très concernés eux aussi en première ligne après l'Ukraine.

"C'est un message aussi pour les alliés et pour les Américains, parce qu'il peut y avoir une certaine fatigue, une désillusion de l'autre côté de l'Atlantique. Joe Biden veut donc montrer aussi aux Américains que c'est une cause américaine." Dominique Simonnet, journaliste spécialiste des États-Unis à franceinfo

Est-ce qu'aujourd'hui Joe Biden a une vraie bataille à mener sur l'opinion publique américaine ?

Il y a toujours une majorité qui soutient cette guerre mais ça a fléchi au fil des mois et c'est un peu normal parce que la guerre dure, s'éternise. Il y a un certain nombre d'efforts consentis aussi par les Américains, ne serait-ce que sur le plan financier. Il y a 51% de la population qui soutient la politique de Joe Biden en Ukraine sans condition, contre 61% au mois de mai 2022 et 74% au mois de mars 2022. On voit que ça baisse. Evidemment, l'opposition est surtout au sein des Républicains qui sont plus critiques que les Démocrates sur l'engagement des Etats-Unis en Europe.

Le soutien américain à l'Ukraine, y compris militaire, est aussi conditionné à une question d'agenda puisque rien ne dit qu'un retour au pouvoir des Républicains permettrait la même politique à partir de 2025 ?

Oui, bien sûr. Le débat a eu lieu en novembre pendant les élections de mi-mandat. On a vu alors qu'une petite majorité de la chambre des Représentants est passée dans le camp Républicain ce qui entrave l'administration américaine pour ses initiatives et pour faire passer ses lois. Il faut remarquer que Joe Biden - qui a toujours le Sénat avec lui - a fait passer l'essentiel de ses mesures, notamment sur l'Ukraine, avant ces élections.