Guerre en Ukraine : Joe Biden à la rencontre des troupes américaines en Europe

C’est une image qui a le parfum d’un monde qu’on pensait révolu. Vendredi 25 mars, le président américain Joe Biden est venu rendre visite aux troupes américaines venues en renfort en Europe. En Pologne, il a partagé une pizza avec les soldats de la 82ème division aéroportée, connue pour être la première unité de l’armée américaine à avoir posé le pied en Normandie pour le débarquement de 1944.



Joe Biden veut montrer les muscles

Joe Biden a également délivré un discours solennel un peu plus tard. "Ce qu’il se joue ici aujourd’hui, ce n’est pas seulement le soutien aux Ukrainiens et de les aider à arrêter ces massacres, au-delà ce qui est en jeu, c’est le monde de liberté que vous souhaitez laisser à vos enfants et petits-enfants", a-t-il déclaré. Si ces troupes ne sont pas là pour combattre l’armée russe, avec ce voyage européen, le président américain veut montrer les muscles et afficher l’unité occidentale comme la veille à Bruxelles (Belgique). De l’autre côté, le ministre des affaires étrangères russes, Serguei Lavrov, a condamné l’unité et les sanctions occidentales.