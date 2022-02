Guerre en Ukraine : Jean Castex organise ce lundi une réunion avec les candidats à l'élection présidentielle

Cette réunion aura lieu à Matignon lundi 28 février en présence du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, de la ministre des Armées Florence Parly et du Général d'armée Thierry Burkhard.

Le Premier ministre Jean Castex organise ce lundi à Matignon une "réunion d'information" autour du conflit en Ukraine à destination des candidats à l'élection présidentielle française, a appris vendredi 25 février franceinfo auprès des équipes de plusieurs candidats conviés.

Cette réunion en présence des candidats à l'élection présidentielle aura lieu lundi 28 février à l'hôtel de Matignon à 15h, en présence du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, de la ministre des Armées Florence Parly et du Général d'armée Thierry Burkhard.

Le Premier ministre a rassemblé vendredi 25 février en fin d'après-midi à Matignon un "comité de liaison parlementaire", auquel ont assisté les présidents de groupes de l'Assemblée et du Sénat, ainsi que les présidents des commissions de la Défense et des Affaires étrangères, et plusieurs membres du gouvernement.