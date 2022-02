Guerre en Ukraine : "Je sais pouvoir compter sur vous", lance Emmanuel Macron aux armées

"J’ai confiance dans votre entraînement individuel et collectif, votre cohésion et votre efficacité opérationnelle reconnue." Au cinquième jour de l'invasion russe en Ukraine, Emmanuel Macron a adressé, lundi 28 février, un message de "reconnaissance" destiné aux militaires français.

"L'attaque illégale, directe et massive, déclenchée contre l’Ukraine le jeudi 24 février est la plus grave et la plus désinhibée des manifestations de puissance du régime russe depuis la fin de l’URSS", décrit le chef de l'Etat. Alors que la France a choisi de frapper le régime russe au portefeuille plutôt que de participer à une action militaire, le président de la République dit savoir "pouvoir compter une nouvelle fois sur ses armées".

Je sais pouvoir compter sur vous pour faire preuve, dans l’exécution de vos missions, d’une grande vigilance et de la retenue nécessaire lors des possibles interférences. Emmanuel Macron

Paris a annoncé vendredi déployer 500 militaires en Roumanie au sein de l'Otan à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Par ailleurs, la présence militaire française au sein de l'Otan en Estonie, pays frontalier de la Russie, va être prolongée au-delà de la relève prévue en mars, a indiqué le chef d'état-major.