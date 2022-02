Le président russe Vladimir Poutine a annoncé, jeudi 24 février, une opération militaire en Ukraine pour défendre selon lui les séparatistes de l'est du pays. "J'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale", a déclaré à l'aube l'autocrate russe dans une allocution surprise à la télévision, sans préciser si cette intervention se limiterait à l'est de l'Ukraine ou bien si elle serait plus large.

"Nous nous efforcerons d'arriver à une démilitarisation et une dénazification de l'Ukraine", a justifié le chef du Kremlin assis à un bureau en bois sombre. "Nous n'avons pas dans nos plans une occupation des territoires ukrainiens, nous ne comptons imposer rien par la force à personne", a assuré Vladimir Poutine, appelant les militaires ukrainiens "à déposer les armes".