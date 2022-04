Guerre en Ukraine : immersion au sein de l'armée ukrainienne

Ils sont installés à deux kilomètres seulement de la ligne de front et se préparent à vivre la grande offensive russe. Une usine désaffectée sur la ligne de front, dans la ville de Rubjine (Ukraine). Le commandant de ce bataillon de la garde nationale accepte de parler aux reporters de France Télévisions. Ces hommes défendent la ville de Rubjine, 60 000 habitants en temps de paix, à moitié conquise par les Russes, début avril. Depuis, le commandant de 33 ans explique avoir réussi avec ses soldats à stopper leur avancée, mais, la grande offensive russe annoncée les inquiète.

"Nous avons besoin de votre aide et d'armes offensives"

"On est prêts, on a le meilleur commandement, on a le meilleur président du monde, mais comme il vous le répète, nous avons besoin de votre aide et d'armes offensives", dit-il. Tous répètent inlassablement cette même demande : "il nous faut des missiles antiaériens pour abattre leurs avions, mais aussi de l'artillerie lourde". Ils sont ici depuis plus d'un mois. Dans les sous-sols de l'entreprise, plusieurs bunkers sont aménagés. Derrière une porte, des hommes, de retour des combats, se reposent, dans des dortoirs souterrains, dans l'humidité et la chaleur. Ce qui frappe, c'est la jeunesse de ces soldats.