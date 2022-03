Guerre en Ukraine : "Il y a beaucoup d'effets secondaires en ce moment" sur la conquête spatiale, estime un journaliste spécialisé

"Il y a beaucoup d'effets secondaires en ce moment" de la guerre en Ukraine sur la conquête spatiale et la situation à bord de la Station spatiale internationale, estime Stefan Barensky, rédacteur en chef du magazine Aerospatium, vendredi 4 mars après-midi sur franceinfo.

franceinfo : Quel est l'impact de la guerre en Ukraine sur la conquête spatiale ? L'Agence spatiale russe a déjà suspendu ses lancements de fusées depuis la base française de Kourou en Guyane...

Stefan Barensky : Il y a beaucoup d'effets secondaires en ce moment. L'Agence spatiale russe menace de se retirer de la Station spatiale internationale, mais on ne peut pas le faire comme ça du jour au lendemain. Il y a une très grande interdépendance entre la partie russe et la partie américano-japono-européenne de la station, qui fait qu'une partie ne peut pas fonctionner sans l'autre. Il y a eu beaucoup de coopération dans les années 1990, principalement pour sauver le spatial russe et pour éviter une fuite des cerveaux vers l'Iran ou la Corée du Nord. Il est intéressant de voir que le spatial russe aurait beaucoup de mal à survivre sans tous les subsides, toutes les devises qu'il récupère via ces coopérations. En pratique, quand il se retire de ses programmes, il se tire une balle dans le pied.

Comment ça se passe à bord de l'ISS ?

C'est une question que je me pose depuis plusieurs jours. Je n'ai aucune information parce qu'évidemment, personne ne communique sur la question. Tout le monde est en train de regarder sur Terre quels sont ses plans B, ses options. À bord de la station, il y a certes différentes nationalités mais ce sont surtout des équipages, des gens qui se connaissent, qui travaillent ensemble depuis des années, et généralement même des amis. Je pense qu'à bord, tout le monde fait son travail car le planning est assez chargé avec toutes les expériences à faire. J'imagine qu'il y a une certaine consternation.

Ils n'abordent pas le sujet selon vous ?

Ils sont toujours en contact avec le sol, vous imaginez bien qu'en ce moment, il y a des choses à ne pas dire quand on est en contact avec des responsables de l'Agence spatiale russe au sol. Et là, la situation devient intéressante car, dans quelques semaines, un Soyouz doit revenir au Kazakhstan avec à bord deux Russes et un Américain. La question, c'est est-ce que l'Américain va être sur ce vol de retour, ou est-ce qu'on envisage un autre moyen de le ramener sur Terre ?